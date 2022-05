Nintendo stelt release Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp uit tot lente 2022

De release van Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, de remastered collectie van de strategiespellen uit 2001 en 2003, wordt uitgesteld. De Nintendo Switch-game zou op 3 december uitkomen, maar dat wordt nu de lente van 2022.

Nintendo laat in een tweet weten dat het spel 'nog wat meer tijd voor kleine aanpassingen nodig heeft'. Een specifieke releasedatum in de lente van 2022 krijgt het spel op dit moment niet. De game was in juni aangekondigd door Nintendo, tijdens zijn Nintendo Direct-presentatie in het kader van de digitale E3-gamebeurs.

De twee Advance Wars-games zijn strategiespellen die oorspronkelijk op de Game Boy Advance uitkwamen. Ze spelen zich grotendeels af in een perspectief van boven, waarin spelers om beurten hun eenheden over de kaart kunnen bewegen. Missiedoelen variëren van het innemen van steden, de vijand uitroeien of speciale gebouwen of eenheden beschermen of vernietigen. Fog of war en de eigenschappen van eenheden en landschappen spelen een grote rol bij de conflicten.

Aankondigingstrailer getoond tijdens E3 2021