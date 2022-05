'Ook Italië probeert potentiële Intel-chipfabriek naar zich toe te halen'

Italië is 'in vergevorderde gesprekken' met chipfabrikant Intel over de mogelijke bouw van een chipfabriek in het land. De Italianen zouden 'een goede kans maken als de overheid er hard aan werkt', aldus bronnen van Reuters.

Reuters baseert zijn publicatie op drie bronnen, die 'betrokken zijn bij de gesprekken'. Italië zou een bod doen bij Intel in de vorm van scherpe tarieven op arbeids- en energiekosten die bij de constructie komen kijken, gefinancierd met belastinggeld. In ruil daarvoor zou Intel een chipfabriek plaatsen, een investering met een waarde van 4 tot 8 miljard euro. Deze zou duizend banen creëren in het land.

Intel is van plan om twee chipfabrieken in Europa op te zetten. In ieder geval voor een is Duitsland de kandidaat met de meeste kans om die deal binnen te halen. Van de andere fabriek is minder zeker waar hij komt, maar naast Italië zijn België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen volgens The Register potentiële landen voor de chipfabrieken, zo schreef het medium vorige maand.

Intel wil tegen het einde van het jaar de twee locaties bekendgemaakt hebben. Op de ene locatie moet de productie afgehandeld worden, en op de andere de packaging, is het plan. Intel heeft de intentie om verspreid over de komende tien jaar in totaal maximaal 80 miljard euro te investeren in de twee fabrieken. Hoewel Europa graag chipfabrieken naar zich toe haalt omwille van de wereldwijde chiptekorten, zal het nog jaren duren voordat deze fabrieken productie draaien en helpen bij de tekorten.