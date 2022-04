Hardkernel stopt met Odroid H2+computingboard door chiptekorten

Hardkernel zegt de Odroid H2+ niet meer te gaan produceren. Dit komt door de 'onzekere situatie rondom belangrijke componenten'. De singleboardcomputer heeft een Intel Celeron J4115-quadcore-cpu en werd vorig jaar juni aangekondigd.

Op Hardkernels-webshop staat de computingboard inmiddels als discontinued en obsoleted. Exacte details over de leveringsproblemen worden er niet gegeven, al waren er al langer leveringsproblemen met de computer. De Odroid H2+ was al maanden uitverkocht, in september schreef het bedrijf nog geen volgende productiebatch te hebben ingepland.

Volgens verkoper Ameridroid waren er al sinds februari leveringsproblemen. Toen waren belangrijke componenten, specifiek de pmic, 2,5-gigabitethernetchip en audiocodecchip de boosdoeners. Er werd gesproken over een levertijd van over 35 weken; later was dit aangepast naar over 60 weken. De webshop schreef toen dat er waarschijnlijk pas in 2022 nieuwe Odroid H2+'en zouden verschijnen, nu komen ze dus überhaupt niet meer.

De Odroid H2+ werd vorig jaar aangekondigd en had de vernieuwde cpu en komst van twee 2,5-gigabitethernetpoorten als grootste vernieuwingen. De computingboard heeft een geïntegreerde UHD Graphics 600-gpu, wordt passief gekoeld en ondersteunt twee DDR4-2400-geheugenkaarten. Daarnaast is er een M.2-slot, twee SATA 3-aansluitingen, een emmc-connector, HDMI 2.0-poort en een DisplayPort 1.2-aansluiting. De H2+ kostte omgerekend met btw 128,81 euro