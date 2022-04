Apple haalt Koran-app in China uit de App Store op verzoek van de overheid

Een veelgebruikte app waarmee gebruikers teksten van de Koran kunnen lezen, is in China op verzoek van de overheid uit de App Store gehaald. De app zou volgens de Communistische Partij 'illegale religieuze teksten' bevatten.

De website Apple Censorship merkte de verwijdering als eerst op, en tegenover BBC News werd door Apple bevestigd dat de Chinese overheid het verzoek had ingediend. Apple verwees BBC in zijn reactie naar het mensenrechtenbeleid van het bedrijf, waarin staat: 'We zijn verplicht om de lokale wetten te volgen, ook als we het niet eens zijn met de overheden.'

Wat er precies 'illegaal' is aan de religieuze teksten in de zogenaamde Quran Majeed-app is niet bekend. De Islam is een officieel erkende religie in China. De BBC suggereert dat het zou kunnen komen doordat de Chinese overheid hard optreedt tegen de islamitische Oeigoeren in het land.

De app is volgens de maker 'bekend onder meer dan 25 miljoen moslims wereldwijd'. Hoeveel gebruikers de iOS-app precies heeft is niet bekend. In de Google Play Store heeft de Android-versie meer dan vijf miljoen downloads. Quran Majeed bevat de teksten van de volledige Koran, inclusief audiorecitatie en vertalingen in onder andere het Chinees.

Microsoft heeft eerder deze week de Chinese LinkedIn-app verwijderd, omdat het naar verluidt ondoenlijk was geworden om aan de steeds strengere eisen van de Chinese overheid te moeten voldoen. In Rusland werd vorige maand een verkiezingsapp verwijderd in de appwinkels van Apple en Google, op aandringen van de Russische overheid.