Yahoo staakt aanbieden van diensten in China wegens 'lastige wetgeving'

Yahoos diensten en websites zijn sinds maandag niet meer beschikbaar in China. Het bedrijf zegt dit te doen wegens de 'zakelijke en juridische situatie die steeds lastiger wordt' in het land. Enkele weken geleden stopte Microsoft in China met LinkedIn.

Gebruikers die nu in China naar een Yahoo-site gaan, krijgen een melding dat de dienst niet langer beschikbaar is in het land. In een verklaring naar onder meer Reuters zegt het bedrijf in het kader van de situatie die 'steeds lastiger wordt', niet langer diensten aan te bieden in het land. "Yahoo blijft toegewijd aan de rechten van onze gebruikers en een gratis en open internet", schrijft het bedrijf.

In de afgelopen jaren bood Yahoo al minder diensten in het land aan dan elders op de wereld, al was er wel een variant van Engadget en een weerapp. Yahoos e-maildiensten waren eerder al verdwenen uit China.

Het bedrijf geeft geen extra details over de redenen voor het vertrek. Wellicht speelt bijvoorbeeld de Bescherming van Persoonlijke Informatie-wet een rol. Deze wet is sinds maandag van kracht en verplicht bedrijven strenger om te gaan met privacygevoelige data. Buitenlandse bedrijven die gebruikersdata verwerken, moeten ook een Chinese vertegenwoordiger hebben.

Medio oktober stopte Microsoft met het aanbieden van LinkedIn in China. Het bedrijf zei dit te doen vanwege een gebrek aan succes en 'het uitdagende operationele klimaat'. Later verschijnt in het land wel het nieuwe platform InJobs van Microsoft, waarop advertenties voor banen te vinden zullen zijn.