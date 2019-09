Yahoo Mail heeft sinds donderdagochtend last van storing

Yahoo Mail heeft sinds donderdagochtend te maken met een storing. Gebruikers kunnen daardoor niet inloggen of gebruikmaken van de maildiensten. Yahoo zegt aan een oplossing te werken. De problemen begonnen rond acht uur Nederlandse tijd.

Nederlandse gebruikers die proberen in te loggen in de online mailclient kunnen de melding krijgen dat er technische problemen zijn opgetreden, met de foutcode 15. Wie daarna op 'meer informatie' klikt, wordt doorgestuurd naar de Yahoo-startpagina. Gebruikers kunnen ook last hebben van een site die traag of niet reageert. Op Twitter geeft Yahoo aan dat gebruikers 'wellicht bepaalde diensten niet kunnen bereiken, zoals e-mail'. Wat precies het probleem is, zegt Yahoo niet. Wel zegt het Amerikaanse bedrijf te werken aan een oplossing. Wanneer de mailclient weer benaderbaar moet zijn, is niet bekend.

Of de storing wereldwijd is of alleen beperkt is tot bepaalde regio's, geeft het twitteraccount niet aan. De eerste tweet van Yahoo over de mailstoring werd om 8.40 uur verstuurd. Op de Britse site Downdetector geven duizenden, veelal Europese gebruikers aan sinds 8.14 uur problemen te hebben met Yahoo Mail.