Sonos kondigt Move- en One SL-speakers en Port-adapter voor streaming aan

Sonos heeft de Move aangekondigd, zijn eerste slimme speaker met een accu en bluetooth. Daarnaast verschijnt de One SL die de Play:1 moet vervangen en komt Sonos met de Port voor het streamen naar bestaande audiosystemen.

De Move is de eerste bluetoothspeaker van Sonos. Niet bekend is wat de accucapaciteit is, maar de fabrikant noemt een accuduur van maximaal 10 uur bij het afspelen van muziek en 120 uur in slaapstand. Laden verloopt via de usb-c-poort.

De slimme speaker werkt via spraakbediening met Google Assistant en in de toekomst voegt Sonos in Nederland Amazon Alexa toe. Voor de spraakinput zijn vier farfieldmicrofoons aanwezig. Daarnaast verloopt de bediening via de Sonos-app en de touchbediening aan de bovenkant van het apparaat. Leds geven hier de status van de speaker en microfoons aan, waarmee de gebruiker bijvoorbeeld ook weet of de microfoon is ingeschakeld of niet.

De speaker huisvest twee d-klasseversterkers, oftewel schakelende versterkers, een naar beneden gerichte tweeter, en een midwoofer voor midden- en lage frequenties. De afmetingen zijn 240x160x126mm en het gewicht bedraagt drie kilogram. De Move ondersteunt bluetooth 4.2 en wifi-n op 2,4GHz en 5GHz. Ook is ondersteuning voor Apple Airplay 2 aanwezig. Een ip56-classificatie geeft de indicatie dat de speaker in zekere mate beschermd is tegen spatwater en stof.

Vanaf 24 september is de Sonos Move verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro.

De Move is niet de enige slimme speaker die Sonos tijdens de IFA in Berlijn aankondigde. Het bedrijf brengt ook de Sonos One SL uit. Dit is een variant van de One, maar dan zonder microfoons en dus ook zonder spraakbediening. De SL is te combineren met de reguliere One voor stereoweergave. Volgens Sonos vervangt de One SL de Play:1.

De One SL heeft twee versterkers van de d-klasse, een tweeter, een midwoofer en ondersteuning voor Apple Airplay 2. De afmetingen zijn 161,45x119,7x119,7mm en het gewicht is 1,85 kilogram. Deze speaker ondersteunt wifi-n alleen op 2,4GHz, maar wel is er een 10/100Mbit/s-ethernetpoort. Vanaf 5 september kunnen klanten een preorder plaatsen en op 12 september begint de fabrikant met de levering van de One SL. De prijs is 199 euro. De One kostte bij verschijning in 2017 229 euro.

Het derde nieuwe product van Sonos is de Port, een adapter voor het streamen naar een bestaande audio-installatie. De Port werkt in combinatie met de Sonos-app en Airplay 2 en, via verbinding met een Sonos One of Beam, ook via Google Assistant of Amazon Alexa. Naast de analoge uitgang is er een audio-ingang om een geluidsbron toe te kunnen voegen. De Port ondersteunt wifi-n op 2,4GHz en heeft twee 10/100Mbit/s-ethernetpoorten. De adapter is vanaf 12 september beperkt beschikbaar voor 449 euro, vanaf januari moet hij beter beschikbaar zijn.