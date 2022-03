'Afbeeldingen Sonos Roam tonen kleinere en goedkopere speaker dan de Move'

Op internet verschenen afbeeldingen en specificaties wijzen er op dat Sonos in april de Roam wil uitbrengen. Dit zou een draadloze speaker zijn die via wifi en bluetooth werkt en die in de VS voor 169 dollar uit moet komen.

Op afbeeldingen is te zien dat de Sonos Roam een stuk kleiner is dan de Move, de draadloze speaker die Sonos al in zijn assortiment heeft en die ook via wifi en bluetooth werkt. Het ontwerp is langwerpiger en ligt in lijn me dat van andere draadloze speakers die bedoeld zijn om mee te nemen zoals de JBL Flip en de Boom van Ultimate Ears.

Volgens bronnen van The Verge meet de Roam 16,5x6,4x6,5cm en weegt deze 450 gram. De accutijd zou tien uur bedragen en de speaker zou waterdicht zijn. De Roam zou verder op Sonos' S2-platform draaien en opgenomen kunnen worden in een multiroomopstelling.

Ook zou Sonos het mogelijk maken om twee speakers te kunnen verbinden voor een stereo-set-up. Verder zijn er volgens het gerucht microfoons aanwezig voor stembediening via Amazon Alexa en Google Assistant. Sonos' planning zou zijn om de Roam op 20 april beschikbaar te maken voor 169 dollar.