Sonos introduceert kleine Roam-speaker voor 179 euro

Sonos introduceert zijn Roam-speaker, die bedoeld is om mee te kunnen nemen. De speaker schakelt bij gebruik buitenshuis automatisch over van wifi naar bluetooth. Ook kan de speaker een onderdeel vormen van een Sonos-netwerk binnenshuis.

Sonos Roam is de lichtste en kleinste speaker die Sonos tot nu toe uitbracht. Hij weegt 430 gram en meet 168x62x60mm. Aangezien hij bedoeld is om mee naar buiten te kunnen nemen, heeft de Roam een IP67-certificering voor stof- en waterdichtheid. Dat betekent dat hij getest is op functioneren op een meter diepte gedurende een half uur. In een introductievideo van de speaker suggereert Sonos dat de speaker het nodige kan doorstaan. De Roam wordt onder meer afgespoeld en op een picknickkleed gegooid. De uiteinden bestaan uit siliconen doppen, die de impact van een val moeten opvangen.

Volgens Sonos speelt de Roam naadloos verder wanneer je hem mee naar buiten neemt. Hij schakelt dan automatisch over van wifi naar bluetooth. Dat zou mogelijk zijn doordat de speaker binnenshuis desgewenst al met zowel wifi als bluetooth verbonden is. Een andere nieuwe functie, bedoeld voor wanneer je bijvoorbeeld weer thuis komt, is Sound Swap. Wanneer je de play/pauze-knop vasthoudt, schakelt de muziek over naar de dichtstbijzijnde Sonos-speaker in huis. De rest van het Sonos-systeem kan ook gebruikmaken van de bluetooth-streamingfunctionaliteit van de Roam, omdat ze gegroepeerd kunnen worden met de speaker.

Sonos Roam heeft ondersteuning voor Trueplay-tuning. Dat houdt in dat de speaker akoestische factoren uit de omgeving analyseert en het geluid daarop afstemt. De Roam is dan ook voorzien van microfoons, waarmee ook Google Assistant en Amazon Alexa op te roepen zijn. Aangezien je de Roam in het Sonos-netwerk kunt laten meedoen, heeft hij dezelfde ondersteuning voor streamingdiensten als de andere Sonos-speakers via de Sonos S2-app.

De accuduur is volgens Sonos 10 uur lang bij continu afspelen. De accu zou tien dagen zijn lading behouden wanneer hij niet wordt gebruikt. Roam wordt geleverd met USB-C-kabel om hem op te laden. Ook is er voor 49 euro een draadloze magnetische oplader van Sonos beschikbaar, waarmee je de Roam in 2,5 uur geheel kunt opladen volgens Sonos. Ook kun je hem op elke Qi-lader opladen. Er zitten twee klasse H-versterkers, een mid-woofer en een tweeter in de Roam. Op de speaker zitten play/pauze-, skip- en volumeknoppen. De speaker kan zowel liggend als staand gebruikt worden.

Sonos Roam is vanaf dinsdag te bestellen via de website van Sonos voor 179 euro. Vanaf 20 april is hij verkrijgbaar.