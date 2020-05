Sonos introduceert soundbar met Dolby Atmos-ondersteuning

Sonos heeft zijn soundbar Arc gepresenteerd. Dat is de opvolger van de Playbar en in beperkte mate de goedkopere Beam. Sonos introduceert daarnaast de 2.0-speaker Five en de derde generatie Sub-subwoofer.

De Arc is het eerste product van Sonos dat Dolby Atmos ondersteunt. De nieuwe soundbar heeft acht elliptisch gevormde woofers voor de lage tonen en drie tweeters voor de hoge tonen. waarvan er twee naar boven gericht staan. Ook zitten er vier far field-microfoons in. De afmetingen van de Arc zijn 87x1142x116mm.

Via software worden geluidsprofielen gemaakt op basis van de ruimte waar de Arc in staat en de audio-apparaten die een gebruiker heeft staan. Daarbij houdt het apparaat er rekening mee of je muziek luistert of televisie kijkt en natuurlijk of het bijvoorbeeld stereo, Dolby Digital 5.1 of Dolby Atmos is. Verder is de Speech Enhancement beschikbaar om stemmen te verduidelijken en de functie Night Sound om harde geluiden zoals explosies met lager volume te laten plaatsvinden.

De Arc is te bevestigen aan de muur. Het bevestigingsmateriaal moeten gebruikers los kopen. De europrijs daarvan is nog niet bekend, maar in de VS kost het 79 dollar. Via HDMI eARC of ARC is de soundbar aan te sluiten.

De Arc is te besturen via de nieuwe Sonos-app, Apple AirPlay 2, een afstandsbediening, Amazon Alexa of Google Assistant. Hij kan op zichzelf gebruikt worden, of bijvoorbeeld in combinatie met een Sub en One SL-surround speakers, wat de geluidskwaliteit ten goede zou moeten komen.

Sonos heeft ook de nieuwe 2.0-speaker Five aangekondigd. Dit is de opvolger van de Play:5 en hij zou ook hetzelfde klinken, maar heeft meer geheugen, een snellere processor en een nieuwe wifiradio. De Five heeft drie tweeters en drie zogeheten midwoofers. Een 3,5mm-poort zit er ook op. Voor het eerst is dit formaat speaker ook in het geheel wit te verkrijgen. De behuizing heeft dezelfde afmetingen als de vorige generatie Play:5. De derde generatie Sub heeft eveneens dezelfde afmetingen en klank als zijn voorganger en meer geheugen, een snellere processor en wifiradio.

De nieuwe apparaten komen uit op 10 juni in Nederland. De Arc kost 899 euro, de derde generatie Sub kost 799 euro en de Sonos Five kost 579 euro. Sonos komt in die maand ook met een nieuw besturingssysteem voor zijn audio-apparaten. Daarmee gaat de audiobandbreedte omhoog en zou meer focus op personalisatie en gebruiksvriendelijkheid komen te liggen.