Sonos start eigen radiodienst

Sonos start met Sonos Radio, waarmee het zenders van andere radiostreamingdiensten bundelt en een eigen radiozender en genrestations aanbiedt. De streamingdienst is vanaf dinsdag beschikbaar.

De nieuwe streamingdienst is een aanvulling op de ruim honderd streamingdiensten die al beschikbaar zijn via het Sonos-platform. De radiodienst bevat zenders van diverse diensten, waaronder TuneIn, iHeartRadio en ook oudgediende Napster. Daarmee hebben gebruikers volgens Sonos toegang tot 60.000 bestaande zenders, zowel nationaal als internationaal. Binnenkort zouden ook de zenders van Europa's grootste radiobedrijf Global en Radio.com beschikbaar zijn.

Daarnaast heeft Sonos een eigen programmering, hoewel deze in eerste instantie alleen beschikbaar is in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië. De reden daarvoor is dat er nog licenties verkregen moeten worden voor onder meer de Benelux. De eigen programmering bestaat deels uit Sonos Stations. Daarop wordt per genre de populairste muziek onder Sonos-gebruikers gedraaid. Tussendoor zijn advertenties te horen.

Sonos Sound System is het eigen radiostation van de audiofabrikant, dat bedoeld is om nieuwe muziek te ontdekken. Dit station wordt elke woensdag uitgezonden vanuit een Sonos-winkel in New York en is advertentievrij. Gastartiesten zullen hun opwachting maken in deze show. Daarnaast zullen bekende muzikanten hun eigen muziek en door hen geselecteerde nummers draaien op zogeheten Artist Stations. Thom Yorke van Radiohead is de eerste artiest die daarvoor is aangetrokken. Brittany Howard van Alabama Shakes, David Byrne en Third Man Records zullen in de komende weken volgen. Ook deze zender is reclamevrij.

Sonos laat weten dat gekozen is voor een eigen radiostreamingdienst, omdat bijna de helft van de luistertijd op het platform besteed wordt aan het luisteren naar radiozenders. De bedoeling is om zoveel mogelijk zenders binnen een dienst beschikbaar te maken en daarnaast aanvullende mogelijkheden te bieden om muziek te ontdekken.