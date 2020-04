AMD introduceert twee Ryzen 3-quadcores met Zen 2-cores

AMD breidt zijn serie van Ryzen 3000-processors uit met twee Ryzen 3-quadcores. Het zijn de eerste budgetprocessors met 7nm-cores. De Ryzen 3 3100 kost 99 dollar en de Ryzen 3 3300X met hogere kloksnelheid heeft een adviesprijs van 120 dollar. De cpu's verschijnen eind mei.

De Ryzen 3-processors hebben minder cores en minder cache dan de modellen in de Ryzen 5-serie, maar daar staat een lagere prijs tegenover. Het instapmodel, de Ryzen 3 3100, heeft een kloksnelheid van 3,6GHz en een turbosnelheid van maximaal 3,9GHz. De Ryzen 3 3300X is een 3,8GHz-cpu met turbo van 4,3GHz.

Beide Ryzen 3-processors zijn quadcores met simultaneous multithreading, AMD's equivalent van Intels HyperThreading. De cpu's zijn gebaseerd op AMD's Zen 2-cores, die op 7nm worden gemaakt. AMD bundelt de budgetprocessors met zijn Wraith Stealth-koeler. AMD maakt alleen dollarprijzen bekend, de europrijzen zijn vermoedelijk vergelijkbaar. Vanaf eind mei zijn de Ryzen 3-cpu's te koop.

Met de introductie van de Ryzen 3-processors is de 3000-serie compleet; tot nu toe had AMD in het laagste segment geen cpu's gebaseerd op de nieuwste cores. AMD bracht vorig jaar wel een Ryzen 3 3200G uit, maar dat was een quadcore zonder smt, die nog gebruikmaakte van Zen-cores die op 12nm zijn gemaakt. Die processor heeft wel een geïntegreerde gpu, de nieuwe Ryzen 3-modellen hebben dat niet.

AMD maakt ook bekend dat fabrikanten vanaf 16 juni moederborden met de nieuwe B550-chipset uitbrengen. Daarmee bevestigt AMD de datum die al werd genoemd in een gerucht. De nieuwe moederborden brengen pci-e 4.0-ondersteuning voor het eerst naar een lager prijssegment. Tot nu toe hadden alleen de X570-moederborden dat.