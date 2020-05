Het is alweer bijna een jaar geleden dat de eerste Zen 2-processors voor het AM4-platform werden geïntroduceerd. Op de zevende van de zevende van 2019 bracht AMD zijn eerste 7nm-chips uit en destijds was het de Ryzen 5-serie, met de bekende 3600 en de 3600X. Die processors moesten instappers bedienen, maar met zes smt-cores en adviesprijzen vanaf 199 dollar, waren ze daarvoor niet heel geschikt. Als je onder de 150 euro naar modellen van AMD zocht, moest je op de 3200G of 3400G wachten. Dan zit je echter met de oudere Zen+-architectuur op 12nm, dus geen zuinige 7nm-architectuur en niet de prestatiewinst van Zen2.

Met de introductie van de Ryzen 3-processors uit de 3000-serie komt daar verandering in; dat zijn Zen2-processors, met gemoderniseerde architectuur op 7nm dus. Dat betekent dat je exact dezelfde eigenschappen krijgt als met de eerder uitgebrachte processors uit de Ryzen 3000-serie, met core chiplets en een centrale i/o-die, op respectievelijk 7 en 12nm geproduceerd en nog steeds geschikt voor het AM4-platform. Bovendien zijn beide quadcores, anders dan de instapprocessors van de vorige generaties Ryzen 3, uitgerust met smt. Vier cores, acht threads voor adviesprijzen van 99 dollar en 120 dollar voor de Ryzen 3 3100 en Ryzen 3 3300X respectievelijk.

Over het AM4-platform gesproken: ook dat krijgt weer een update voor deze nieuwe budgetprocessors met de B550-chipset. Die wordt gepositioneerd tussen de B450-chipset en de X570-chipset, en heeft als belangrijkste feature dat nu ook moederborden met deze goedkopere chipset pci-e gen4-lanes aan boord hebben. Weliswaar alleen tussen videokaart- of m2-slots en de processor, maar dat is ook waar het telt. Op die chipset moeten we nog wachten tot juni, maar de informatie kunnen we al delen. De Ryzen 3 3100 en 3300X hebben we natuurlijk wel voor je getest.