AMD komt in april met oplossing voor USB-problemen van 500-serie chipsets

AMD claimt een oplossing te hebben gevonden voor de USB-problemen van moederborden met een chipset uit de 500-serie. Het bedrijf komt hiervoor met een Agesa-update, die in april beschikbaar moet komen voor consumenten.

AMD laat op zijn website weten dat de oorzaak inmiddels bekend is. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen een oplossing ontwikkeld 'voor een reeks van gemelde symptomen', waaronder uitvallende USB-verbindingen en krakende audio via USB 2.0-aansluitingen. De update zit verwerkt in Agesa 1.2.0.2, die wordt uitgerold via biosupdates voor de moederborden in kwestie.

De nieuwe Agesa-versie wordt over een week verzonden naar moederbordfabrikanten. Volgens AMD worden de eerste bios-bètaversies met de nieuwe Agesa-update begin april verwacht. De exacte releasedata zullen per moederbord verschillen. Eventuele gebruikers die na de update USB-problemen blijven ondervinden, worden aangeraden om de AMD Bug Report-tool te downloaden en een melding te doen bij de klantenservice van de cpu-maker.

De problemen kwamen eerder dit jaar aan het licht, nadat verschillende eigenaren van 500-serie moederborden meldden dat de USB-verbindingen van bepaalde accessoires periodiek uitvielen. Het ging onder andere om muizen, toetsenborden, of VR-headsets. AMD liet in februari al weten dat het bedrijf op de hoogte was van de problemen en werkte aan een update, maar gaf toen nog geen details over een mogelijke oplossing.