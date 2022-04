AMD voegt ondersteuning voor StoreMI V2 toe aan B450- en X470-chipsets

AMD heeft stilletjes ondersteuning voor zijn StoreMI V2-cachingtechnologie toegevoegd aan de B450- en X470-chipsets. Aanvankelijk werd deze technologie alleen ondersteund door moederborden met een X570-chipset.

AMD heeft de ondersteuning recentelijk toegevoegd, zo merkte Tom's Hardware op. De toevoeging is te vinden in de changelog-pdf van StoreMI's bètaversie 2.0.0.0113, die eerder deze week uitkwam. De cachingtechnologie werkt nu op alle moederborden met chipsets uit de 500- en 400-serie, zo meldt AMD. X399- en TRX40-moederborden voor Threadripper-cpu's ondersteunen de software inmiddels ook. Het bedrijf beloofde al dat ondersteuning voor deze chipsets in 'het derde kwartaal van 2020' toegevoegd zou worden. Processors in de Ryzen 1000-serie bieden geen ondersteuning voor de cachingtechnologie, ook niet wanneer deze zijn geïnstalleerd in een moederbord met X470- of B450-chipset.

Met StoreMI kunnen gebruikers een ssd als een soort cache gebruiken voor een grotere hdd, wat vooral relevant is voor systemen met een kleine ssd. AMD stopte eerder dit jaar met de ondersteuning van de eerste StoreMI-versie, en kondigde later StoreMI V2 aan. Onder andere de werking van het cachingsysteem is aangepast met StoreMI V2. Voorheen werd via StoreMI de meestgebruikte bestanden bijvoorbeeld overgezet naar de ssd. Daarmee was de gecombineerde opslagcapaciteit van de ssd en hdd volledig bruikbaar, maar gebruikers konden bestanden verliezen als de ssd in kwestie kapotging.

Met StoreMI V2 is dit systeem veranderd. De veelgebruikte data wordt in de nieuwe versie bewaard op zowel de ssd als de hdd. Daardoor is de bruikbare opslagcapaciteit beperkt tot die van de hdd, maar de data op de ssd gaat niet langer verloren indien deze bijvoorbeeld kapotgaat. AMD heeft ook de interface aangepast en andere nieuwe functies toegevoegd aan de software.

De StoreMI-software. Afbeelding via AMD