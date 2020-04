AMD is gestopt met cachingtechnologie StoreMI en werkt aan vervanger

AMD biedt zijn StoreMI-software niet meer aan en is gestopt met de ondersteuning van de twee jaar geleden geïntroduceerde cachingtechnologie. De fabrikant zegt te werken aan een alternatief, dat ergens in het tweede kwartaal van dit jaar moet uitkomen.

AMD heeft via een product change advisory kenbaar gemaakt dat StoreMI sinds 31 maart niet meer is te downloaden. Gebruikers die de software daarvoor hebben gedownload, kunnen deze nog wel gebruiken, maar er komen geen updates meer en AMD biedt geen ondersteuning meer. De fabrikant focust nu volledig op een vervanger 'met een opnieuw ontworpen functieset'. Waarom AMD met StoreMI stopt en wat de nieuwe functies zijn van het komende alternatief, is niet duidelijk.

AMD verwijst gebruikers voorlopig naar Enmotus FuzeDrive als alternatief voor StoreMI. Dat is betaalde software, waarop AMD zijn StoreMI-techniek heeft gebaseerd. Misschien werkt AMD nu aan een eigen variant die niet is gestoeld op software van derden.

StoreMI werd in 2018 geïntroduceerd, samen met de Ryzen 2000-processors en de moederborden in de 400-series. Met de cachingtechnologie kunnen gebruikers hdd's en ssd's combineren, om veelgebruikte data op de snelste opslag te zetten. Dat is vooral relevant voor systemen met een kleine ssd. Hardware Info publiceerde in 2018 een test van StoreMI.