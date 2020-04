Mozilla repareert twee use-after-free-zerodays in Firefox

Mozilla heeft twee kwetsbaarheden gerepareerd in Firefox waarmee een aanvaller op afstand een compleet systeem kon overnemen. Veel details over de bugs zijn niet bekend, maar de browsermaker zegt dat de kwetsbaarheden actief in het wild werden misbruikt.

Mozilla heeft twee afzonderlijke bugtrackers geopend voor de kwetsbaarheden. Van beide is nog geen gedetailleerde informatie beschikbaar. Het gaat om CVE-2020-6819 en CVE-2020-6820. Beide bugs zijn use-after-free en richten zich op memory corruption. De eerste kwetsbaarheid maakt gebruik van de nsDocShell-destructor, de andere van ReadableStream. Beide functies kunnen een use-after-free veroorzaken. Daarmee zou het mogelijk zijn het systeem van een gebruiker over te nemen door alleen een bepaalde website te bezoeken. Twee beveiligingsonderzoekers ontdekten de kwetsbaarheden, maar hebben er nog geen details over bekendgemaakt. Die volgen later. De onderzoekers zeggen daarbij ook informatie te hebben over eenzelfde soort lek in andere browsers.

Mozilla zegt dat het aanwijzingen heeft dat de zerodays actief in het wild werden misbruikt, maar ook daarover zijn geen details bekend. Het bedrijf raadt alle gebruikers aan Firefox te updaten naar versie 74.0.1 of Firefox ESR 68.6.1.