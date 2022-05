Firefox gaat links beveiligen door rel="noopener"-attribuut toe te voegen

Mozilla gaat links in Firefox beter beveiligen. Firefox 79 voegt automatisch het rel="noopener" -attribuut toe aan alle links die in een ander tabblad openen. Daarmee voorkomt de browser dat webpagina's gemanipuleerd kunnen worden.

In Firefox 79 worden links die via target="_blank" op een webpagina worden geplaatst automatisch ook voorzien van het attribuut rel="noopener" . Dat attribuut kan door websitebeheerders worden toegevoegd aan links als extra beschermingsmaatregel, maar het is geen standaardfunctie in Firefox en veel andere browsers.

Met target="_blank" worden links in een nieuw tabblad geopend. Die functie heeft echter de eigenschap dat de gelinkte pagina kan bepalen wat er in het originele tabblad gebeurt. Daardoor kan een webpagina waarvandaan gelinkt wordt worden bijgewerkt door de nieuwe pagina, bijvoorbeeld door er een phishingpagina van te maken of er een nieuwe pagina van te maken met advertenties erop. Er zijn verschillende webdemo's beschikbaar die dat probleem illustreren.

Websitebeheerders kunnen dat mitigeren door het rel="noopener" -attribuut aan links toe te voegen. Het rel-attribuut specificeert de relatie tussen de originele en de nieuwe webpagina, en kan er dus voor zorgen dat de nieuwe pagina de oude niet mag veranderen.

Lang niet iedere websitebeheerder voegt noopener toe aan target="_blank" -links. Ghacks schrijft dat Mozilla dat attribuut standaard gaat toevoegen aan dergelijke links vanaf Firefox 79. Die komt eind juli definitief uit.

De functie zat al sinds 2018 in de Firefox Nightly-bèta's. Het is niet duidelijk waarom de feature nog niet eerder definitief is doorgevoerd. Safari voegt het attribuut al wel toe, en Google wil dat in de toekomst ook doen in Chrome.