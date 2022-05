System76 voorziet Oryx Pro-laptop van Intel Comet Lake-H-processor

System76 brengt een versie van zijn Oryx Pro-laptop uit met een tiende generatie Comet Lake H-processor van Intel. De rest van de specificaties van de laptop blijven hetzelfde, al wordt die nu ook wel optioneel met Ubuntu 20.04 lts geleverd, en met System76's eigen Open Firmware.

Het gaat om de bestaande Oryx Pro-laptop, een high-end computer die op een barebone van Clevo is gebaseerd. De computer werd geleverd met een negende generatie Intel-cpu, maar komt nu met een nieuwe versie uit, schrijft het bedrijf.

De Oryx Pro is voortaan verkrijgbaar met een Intel Core i7-10875H, een tiende generatie Comet Lake-processor. Die heeft acht cores en zestien threads, een kloksnelheid van 2,3GHz of 5,1GHz, en een cache van 16MB.

De laptop kan worden geleverd met System76's eigen Linux-port Pop!_OS of met Ubuntu. In dat laatste geval komt de laptop uit met de meest moderne versie, Ubuntu 20.04 lts. Daarnaast laadt System76 zijn eigen Open Firmware op de laptop. Dat is een opensource-firmware op basis van coreboot-firmware en EDK2. Uiteindelijk zegt System76 dat het helemaal geen proprietary software meer wil draaien op zijn laptops.

De rest van de laptop blijft verder hetzelfde. Er komen nog steeds twee versies uit met verschillende schermgroottes. Een heeft een scherm van 15,6", de ander 17,3". Beide laptops kunnen met maximaal 64GB aan geheugen en 4 terabyte aan opslag worden geleverd, en hebben een 73Wh-accu en ondersteuning voor onder andere wifi 6.

De laptop is verkrijgbaar vanaf 1623 dollar. Dat is omgerekend en inclusief btw 1756 euro. Dat is wel voor de goedkoopste configuratie.