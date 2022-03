System76 brengt Bonobo WS-laptop met Comet Lake-chips en RTX 2080-gpu uit

System76 komt met een nieuwe laptop in de Bonobo-lijn. De Bonobo WS draait op Linux, en heeft een Comet Lake-cpu van Intel en maximaal een GeForce RTX 2080-videokaart en 128GB ram. Het apparaat kost minimaal 2400 euro.

De Bonobo WS is de nieuwste Bonobo-laptop van System76. Het gaat om een barebone van Clevo, die het bedrijf vaker gebruikt. De laptop wordt geleverd met een i5-, i7- of i9-processor van Intels Comet Lake-generatie. Daarnaast is er een GeForce RTX 2060, 2070 Super of RTX 2080 Super aanwezig als grafische kaart. De laptop ondersteunt maximaal 128GB quadchannel ddr4-geheugen. Qua opslag heeft de laptop vier m2-aansluitingen waaronder een pci-e- en een sata-aansluiting en twee pci-e/sata-aansluitingen waardoor er maximaal 26 terabyte aan opslag op de laptop past.

Het scherm van de Bonobo WS is 17,3 inch en heeft ofwel een full-hd-resolutie met 144Hz of een 4k-resolutie. Qua aansluitingen zitten er drie usb 3.2-poorten op en een usb-c-poort met usb 3.2 gen 2x2 of Thunderbolt 3. Ook is er een gigabitethernetpoort aanwezig, en ondersteunt de laptop wifi 6.

De accu van de Bonobo is 97Wh, maar System76 zegt niet hoe lang de batterij mee gaat. De laptop draait op System76's zelfontworpen Linux-distro Pop!_OS 20.4 LTS, maar het is ook mogelijk Ubuntu 20.04 LTS als besturingssysteem te nemen. Ook heeft de Bonobo ondersteuning voor Coreboot en System76's eigen opensource Embedded Controller-firmware.

De laptop is 4,3x39,9x31,9cm groot en weegt 3,8 kilo. De prijs begint bij 2399 dollar, omgerekend en inclusief btw zo'n 2400 euro. Dat is wel voor de goedkoopste configuratie: de prijs kan oplopen tot meer dan 11.000 dollar in de duurste configuratie.