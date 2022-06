System76 voorziet Galago Pro-Linux-laptops van Tiger Lake-cpu's en Thunderbolt 4

System76 vernieuwt zijn Galago Pro-Linux-laptop. Het product wordt onder andere voorzien van een Tiger Lake-cpu van Intel en een Thunderbolt 4-connector. Ook de accucapaciteit wordt opgehoogd. De laptop komt 'binnenkort uit'. De adviesprijs is nog niet bekend.

System76 levert de nieuwe Galago Pro met een Intel Core i5-1135G7 of Core i7-1165G7. De laptop maakt standaard gebruik van de geïntegreerde Xe-gpu, maar kan optioneel worden uitgerust met een GTX 1650 van Nvidia. Qua opslag beschikt de laptop over een enkele M.2-slot, die vanuit de fabriek maximaal uitgerust kan worden met een 2TB-NVMe-ssd met PCIe 4.0-interface. De fabrikant levert de laptop verder met maximaal 64GB aan DDR4-3200-geheugen.

De accucapaciteit is ook opgehoogd; de nieuwe Galago Pro heeft een 49Wh-accu, terwijl het oude model een accucapaciteit van 35,3Wh had. Opladen gaat via een DC-aansluiting. System76 levert een 65W-oplader met de Xe-modellen; gebruikers die een GTX 1650-variant aanschaffen, ontvangen een 90W-oplader.

De Galago Pro heeft een USB-C-aansluiting, die ook ondersteuning biedt voor de Thunderbolt 4-standaard. Verder heeft de laptop nog een USB 3.2 Gen 2-connector, twee USB 3.2 Gen 1-aansluitingen van het type-A en een microSD-kaartlezer. De Galago Pro is ook voorzien van een HDMI-aansluiting. Eén van de USB-C-connectors biedt ook ondersteuning voor Displayport 1.2.

De fabrikant voorziet de laptop van een 14"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels. Het paneel heeft een matte afwerking, maar System76 noemt geen paneeltype. De laptop is verder voorzien van coreboot en opensource firmware die door System76 wordt gemaakt. Vanuit de fabriek wordt de Galago Pro geleverd met Pop_OS 20.10, Pop_OS 20.04 LTS of Ubuntu 20.04 LTS. Pop_OS is de Linux-distributie van System76, die is gebaseerd op Ubuntu.

Volgens System76 komt de vernieuwde Galago Pro 'binnenkort' op de markt. Het bedrijf noemt nog geen adviesprijs. De originele Galago Pro had een adviesprijs vanaf 899 dollar voor een uitvoering met een Core i5-10210U-quadcore.