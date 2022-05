Intel kondigt Thunderbolt 4 aan - update

Intel heeft Thunderbolt 4 aangekondigd, de netwerkstandaard die later dit jaar verschijnt bij de komst van de Tiger Lake-laptopprocessors en bij accessoires. Er komen onder andere docks met vier Thunderbolt 4-poorten.

Zoals verwacht komen de eigenschappen voor Thunderbolt 4 vrijwel overeen met die van voorganger Thunderbolt 3. Intel heeft de minimale vereisten waar pc's met Thunderbolt 4 aan moeten voldoen wat opgeschroefd tegenover versie 3, de beveiliging verbeterd, en de productie van accessoires met vier Thunderbolt 4-poorten mogelijk gemaakt.

In de basis gaat het nog steeds om een netwerkstandaard met ondersteuning voor 40Gbit/s-verbindingen via een enkele usb-c-kabel, die ook werkt met de protocollen voor usb 4, displayport en pci-e. Intel meldt dat er universele Thunderbolt 4-kabels van tot aan twee meter verschijnen die 40Gbit/s ondersteunen.

In een wat verwarrende vergelijking met Thunderbolt 3 en usb toont Intel dat versie 4 de aansturing van twee 4k-schermen ondersteunt. Dat deed Thunderbolt 3 ook al, maar Intel heeft het in de tabel over de minimale vereisten waar een pc met Thunderbolt 4 aan moet voldoen. In het vervolg kunnen consumenten er dus van uitgaan dat ze twee 4k-schermen kunnen aansturen, waar dat bij Thunderbolt 3 ook een enkel scherm kon zijn.

De minimale systeemeisen zijn ook voor pci-e opgeschroefd; die ligt voortaan op een doorvoer van 32Gbit/s in plaats van 16Gbit/s. Daarnaast is laden van het systeem op minstens een aanwezige Thunderbolt 4-poort vereist bij dunne en lichte laptops die minder dan 100W vergen.

Om voor een Thunderbolt 4-certificering in aanmerking te komen, moeten fabrikanten voortaan ook dma-bescherming op basis van Intels Virtualization Technology for Directed I/O of een vergelijkbare techniek bieden. Dit garandeert dat besturingssystemen gebruik kunnen maken van dma remapping en daarmee het isoleren van geheugen voor via Thunderbolt aangesloten apparaten. De besturingssystemen die hiermee overweg kunnen, zijn Windows 10 vanaf versie 1803, macOS vanaf 10.8.2 en Linux vanaf kernelversie 4.21. De techniek moet bescherming bieden tegen kwetsbaarheden in het Thunderbolt-protocol.

De eerste pc's en accessoires met Thunderbolt 4 verschijnen later dit jaar. Pc-makers kunnen daarvoor van de Intel JHL8540- en JHL8340-controllers gebruikmaken, accessoirefabrikanten van de JHL8440.

Update, donderdag, 09-07: Tegen Hardware Info verduidelijkt Intel dat niet alleen Intel VT-d maar ook vergelijkbare dma-beschermingstechnieken gebruikt mogen worden voor Thunderbolt 4-certificeringen. Dit maakt dat ook systemen met AMD- of ARM-processors met Thunderbolt 4 uitgerust kunnen worden. Apple bevestigde dat dit het geval zal zijn bij zijn Mac-computers met eigen ARM-processor. AMD meldt dat de Zen 2-architectuur dma-beveiliging via AMD-Vi biedt.