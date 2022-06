Sabrent introduceert Thunderbolt 3-dock met geïntegreerde 16TB-ssd

Sabrent komt met een Thunderbolt 3-dock met geïntegreerde NVMe-ssd's. Het bedrijf levert die dock met opslagcapaciteiten tot 16TB, tegen een prijs van 2900 dollar. Het bedrijf brengt ook goedkopere varianten met minder opslag uit.

De Thunderbolt 3-dock van Sabrent komt beschikbaar in vier varianten, met 2TB, 4TB, 8TB en 16TB opslag. Het zou gaan om geïntegreerde Sabrent Rocket Q-ssd's, die beschikken over een PCIe 3.0-interface en qlc-nandgeheugen. De geïntegreerde ssd haalt volgens de fabrikant sequentiële snelheden van maximaal 1,5GB/s via de dock. Sabrent deelt geen willekeurige lees- en schrijfsnelheden.

Aan de achterkant van de dock zitten twee Thunderbolt 3-aansluitingen, waarvan er een functioneert als input. De dock kan tot 96W stroom leveren aan een verbonden laptop. Sabrent voorziet de dock verder van drie USB 3.2-poorten van het type A, een USB 3.2-aansluiting van het type C, een ethernetpoort, een SD-kaartlezer, een DisplayPort 1.4-aansluiting en twee 3,5mm-jacks voor audio en een microfoon. De dock wordt van stroom voorzien via een AC-aansluiting, schrijft ook The Verge.

Sabrent heeft de Thunderbolt 3-dock uitgebracht in de VS. Het goedkoopste model met 2TB opslag gaat daar in de verkoop voor 500 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op 550 euro. De 4TB-variant kost omgerekend en met btw 716 euro, bij het 8TB-model is dat 1432 euro en het 16TB-model kost omgerekend 3203 euro. Sabrent rept nog niet over beschikbaarheid in Europa.