Sabrent kondigt m2-ssd van 8TB aan

De Amerikaanse technologiefabrikant Sabrent heeft een 8TB-model in zijn Rocket Q-lijn van m2-ssd's online gezet. Het lijkt om de eerste consumenten-ssd met m2-formfactor van 8TB te gaan.

De Rocket Q 8TB, met productaanduiding SB-RKTQ-8TB, is een pci-e 3.0 x4-ssd met nvme en m2 2280-formfactor. De ssd is opgetrokken rond qlc-nandflashgeheugen en maakt gebruik van een Phison E12S. Het lijkt om de eerste m2-ssd voor consumenten met 8TB opslag te gaan. In december vorig jaar meldde AnandTech dat de 4TB-ssd in Sabrents Rocket Q-lijn de eerste consumenten-ssd met die opslaghoeveelheid was.

Details over bijvoorbeeld snelheden bij willekeurig schrijven en lezen geeft Sabrent nog niet en ook is niet bekend wanneer de ssd precies beschikbaar komt en wat deze gaat kosten. De 4TB-ssd in de Rocket Q-lijn heeft een adviesprijs van 760 dollar. Deze biedt geadverteerde sequentiële leessnelheden van 3,4GB/s en schrijfsnelheden van 3GB/s en heeft eveneens een Phison's E12S-controller.