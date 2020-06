Corsair brengt 4TB-variant van MP510-ssd met m2-formfactor uit

Corsair voegt een 4TB-uitvoering toe aan zijn serie MP510-ssd's. De hoogste capaciteit in die serie m2-ssd's was tot nu toe 1,92TB. De nieuwe ssd staat bij webwinkels voor prijzen van ongeveer achthonderd euro.

Corsair heeft de 4TB-versie van de MP510-ssd nog niet op zijn eigen website gezet, maar verschillende internationale webwinkels hebben de ssd met productnaam CSSD-F4000GBMP510 opgenomen in hun listings. Meer fabrikanten verkopen 4TB-ssd's, maar dat gaat veelal om 2,5"-modellen. Op het moment van schrijven staat er alleen een m2-ssd met die capaciteit van Sabrent in de Pricewatch.

De 4TB-variant van de MP510 gebruikt dezelfde Phison PS5012-E12-controller als de andere ssd's in de serie. Corsair kondigde de MP510-ssd's eind 2018 aan; de grootste versie was toen 1,92TB. De MP510-ssd's tot nu toe gebruikten 3d-tlc-nand met 64 lagen, de nieuwe 4TB-versie is voorzien van nandgeheugen dat uit 96 lagen is opgebouwd.