Corsair neemt iOS-app over waarmee iPhone als webcam gebruikt kan worden

Corsair heeft EpocCam overgenomen, een iOS-app die gebruikers een iPhone of iPad als draadloze webcam laat inzetten. EpocCam valt nu onder de streamingtak van Corsair. Hoeveel Corsair voor EpocCam heeft betaald, is niet duidelijk.

EpocCam valt vanaf vandaag onder Elgato, een bedrijfsonderdeel voor Corsair die zicht richt op 'content creators'. De bedenker en hoofdontwikkelaar van EpocCam, Sami Grohn, gaat nu als Principal Software Engineer voor Elgato werken. Volgens de gearchiveerde pagina van de iOS-app werd de applicatie voorheen uitgebracht door Kinoni.

EpocCam is een app waarmee gebruikers de camera van hun iPhone of iPad kunnen gebruiken als webcam voor een macOS- of Windows-computer. De app is volgens Corsair ruim vijf miljoen keer gedownload. De software werkt met programma's als Zoom, Skype, OBS Studio, Microsoft Teams en Google Meet. Corsair zegt de app in de toekomst te willen uitbreiden met extra apps, zonder daarbij details te geven.

De gratis versie van EpocCam geeft een resolutie van 640x480 pixels. Gebruikers die acht dollar betalen voor de Pro-versie krijgen volgens Elgato extra functies als een verhoogde resolutie van 1920x1080 pixels, een zoomfunctie en het kunnen gebruiken van de telefoon als microfoon. Bij de gratis versie zit tevens een watermerk. Volgens de Kinoni-site was er voorheen ook een Android-versie. Het is niet duidelijk waarom die nu niet beschikbaar is en of die ooit terug gaat keren. Volgens de Web Archive was de Android-versie nog tot 8 juli actief.