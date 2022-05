Elgato brengt pedalen uit voor streamers en geeft Stream Deck Discord-integratie

Elgato brengt de Stream Deck Pedal uit. Dat is een 90 euro kostend accessoire met drie pedalen, die gebruikt kunnen worden om acties met de voet uit te voeren. Ook heeft de Stream Deck nu officiële Discord-integratie.

Ieder pedaal kan een combinatie van acties activeren, zegt Elgato. Streamers kunnen zo verschillende acties koppelen aan het indrukken van een enkel pedaal. Als voorbeeld noemt de fabrikant het maken van een screenshot, het openen van de map waar die afbeelding in staat en het starten van Twitter, om de afbeelding snel te kunnen delen.

Net als de Stream Deck is het apparaat door gebruikers zelf in te stellen en kan het ook gebruikt worden met andere software, zoals Photoshop of Lightroom. Het pedaal is bedoeld voor streamers, zodat die hun handen vrij kunnen houden en toch bepaalde acties kunnen uitvoeren. Het accessoire kan echter ook nuttig zijn voor gebruikers met een beperking. De pedaalset heeft een antislipafwerking aan de onderkant en de veren zijn verwisselbaar.

Elgato brengt ook een officiële Stream Deck-plug-in uit voor Discord. Er bestonden al plug-ins van derden die de functionaliteit van de hardware koppelden met de bij streamers populaire software, maar nu biedt de fabrikant dat ook zelf aan. De plug-in ondersteunt functies als het dempen van de microfoon, push-to-talk en het deelnemen aan spraakkanalen.