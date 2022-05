Discord werkt aan forumachtige functies voor meer overzicht op chats

Chatapp Discord gaat enkele nieuwe functies testen, die het onder andere makkelijker moeten maken om een overzicht te krijgen van onderwerpen die in tekstkanalen besproken worden, soortgelijk aan het overzicht dat een forum biedt.

De nieuwe functie geeft gebruikers volgens Discord 'een kanaal dat dient als thuisbasis voor georganiseerdere gesprekken binnen je gemeenschap, een beetje als een forum'. Het bedrijf deelt een screenshot waarop te zien is dat meerdere kanalen onder een moederkanaal vallen, waarin een overzicht gegeven wordt van wat per kanaal besproken wordt.

De vluchtigheid van Discord in vergelijking tot forums is een vaker uitgesproken kritiekpunt over de chatapp. Veel online gemeenschappen stappen over op Discord en hoewel dat veel functies biedt, is het archiveren en terugvinden van besproken inhoud daar niet een van. Discord-gesprekken zijn ook niet te vinden via een zoekmachine, maar gesprekken op forums of een subreddit bijvoorbeeld wel.

Verder werkt Discord aan een soortgelijke functie, maar dan voor bij binnenkomst op een server. Een soort homepage moet gebruikers een overzicht geven van wat op de gehele server in de laatste tijd veel besproken werd. Nu nog doen serverbeheerders dat met de hand in de vorm van aankondigingskanalen, maar die nemen vaak alleen het grote nieuws mee.

De laatste functie waar Discord over praat, zijn 'nieuwe tools en automatiseringen om moderators en administrators te helpen hun gemeenschappen veilig te houden'. Meer details geeft het bedrijf niet.

De functies zijn nog niet breed beschikbaar, maar alleen voor een groep testers. Discord stelt dat gebruikers deze functies 'mogelijk zullen zien bij de grotere servers waar jullie lid van zijn'.

Discord werd aanvankelijk in de markt gezet als een chatapp voor gamers. Die tagline werd echter in maart van 2020, dus rond het begin van de pandemie, losgelaten en nu luidt het 'your place to talk'. De chatapp ondersteunt communicatie via tekst, audio en video. Die laatste kan naast een webcam ook de vorm aannemen van een gedeeld scherm. Een betaald abonnement op Discord biedt zaken als meer emoji's, hogere videokwaliteit, grotere uploads en meer.