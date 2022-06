Discord biedt canary-macOS-versie app met native Apple M1-support

Gamingcommunicatie-app Discord heeft een canary-versie van zijn macOS-app uitgebracht die native op de M1-hardware van nieuwere Apple-hardware werkt. Gebruikers maken melding van sterk verbeterde prestaties met deze variant van de app.

Een Redditgebruiker ontdekte M1-support in deze versie van de app. Reageerders maken melding van verbeterde prestaties, wat ook hard nodig leek want men stelt onder andere dat 'iets doen in de app altijd met een vertraging van 1 seconde gebeurde'. Daarnaast werkt de Krisp-achtergrondgeluidsonderdrukking nu ook; dat deed het niet bij de middels Rosetta draaiende variant. De app in de browser draaien kan overigens ook, maar dat leidt bij Discord tot problemen met push-to-talk en schermen delen.

Discord is een communicatie-app gericht op gamers. De applicatie biedt de mogelijkheid om eigen 'servers' aan te maken, met tekst- en voicechatkanalen en een rechtensysteem voor gebruikers. Verder ondersteunt het schermen delen, ingame-overlays en bestanden versturen. Naast macOS is de app beschikbaar voor Windows, Linux, Android en iOS, maar hij kan ook draaien in browsers.

Softwareontwikkelaars moeten hun macOS-programma's herschrijven voor M1-hardware omdat deze op de ARM-architectuur draait. Apple's Rosetta-software kan hun code wel on-the-fly compatibel maken met de M1-variant van macOS, maar dat is inefficiënter. Dat uit zich in verslechterde prestaties en verkorte accuduur op M1-laptops.

Discord op macOS (beeld via Chip.de)