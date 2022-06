Discord komt met moderatietool die ongewenst woordgebruik automatisch opspoort

Discord heeft een nieuwe moderatortool geïntroduceerd waardoor admins en moderators door hen niet toegelaten geschreven woordgebruik op Discord-servers automatisch kunnen opsporen en blokkeren. Het taalgebruik wordt onderschept voordat de boodschappen gepost worden.

Admins en moderators kunnen via Automod eigenhandig maximum drie woordfilters instellen met daarin geschreven woorden of zinnen die ze als ongewenst beschouwen en niet willen ontvangen. Ze kunnen ook een automatische Engelstalige woordenlijst gebruiken van Discord die regelmatig geüpdatet wordt. Welke woorden er op die lijst staan, wil Discord echter niet meedelen.

Het wordt via Automod ook mogelijk om aan de woordenlijsten een bepaalde actie te koppelen. Zo kan de geschreven boodschap geblokkeerd worden, de verzender van de boodschap een tijdelijke time-out krijgen of kan de admin ingelicht worden over het taalgebruik. Er kunnen per woordenlijst ook uitzonderingen ingesteld worden en gebruikers krijgen de optie om variaties op niet-toegelaten woorden op te sporen en te blokkeren.

Automod bestaat voorlopig uit woordfilters, maar Discord stelt dat het werkt aan extra filters die in de toekomst in staat moeten zijn om andere ongewenste inhoud op te sporen of te weren. Wat die inhoud is, maakte het bedrijf niet bekend. Het bedrijf meldt dat de zopas geïntroduceerde filters ook werken op links en spam. Voorlopig hebben enkel de Discord-servers met een Community-server de optie om Automod te gebruiken.