Nederlandse gemeenten mogen vanaf 2023 parkeerkorting geven aan EV's

Nederlandse gemeenten mogen vanaf 2023 lagere parkeertarieven hanteren bij auto’s die geen uitlaatgassen uitstoten zoals elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Dat heeft staatssecretaris Heijnen bekendgemaakt. Auto’s met een verlaagde uitstoot komen niet in aanmerking.

De gemeenten moeten geen onderscheid maken tussen betaald parkeren langs de weg, op een parkeerterrein of bij de tarieven van een parkeervergunning. De gemeenten zijn niet verplicht om de korting toe te kennen en mogen ook zelf beslissen hoeveel die bedraagt. Ze staan zelf in voor de implementatie van de maatregel. Dit kan volgens de staatssecretaris via lokale parkeerautomaat of via apps.

De korting zal enkel van toepassing kunnen zijn op personenwagens of bestelbussen die tijdens het rijden helemaal geen uitlaatgassen uitstoten zoals elektrische auto’s of auto’s op waterstof. Hybride auto’s komen dus niet in aanmerking. Met deze maatregel krijgen de Nederlandse gemeenten volgens de staatssecretaris een extra instrument ter beschikking om te werken aan de luchtkwaliteit in hun stad of dorp.