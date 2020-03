Kabinet wil maximaal 4000 euro subsidie geven op aanschaf elektrische auto

Het Nederlands kabinet wil vanaf 1 juli maximaal 4000 euro geven aan subsidie bij het kopen van een elektrische auto, terwijl kopers van een tweedehands model maximaal 2000 euro krijgen. De maatregel moet de aanschaf van elektrische auto's aantrekkelijker maken.

De regeling is nog niet definitief, zegt minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen. Vanaf woensdag begint de consultatie en naar aanleiding van de feedback kan het kabinet nog beslissen om de regeling te wijzigen. Ook de Tweede Kamer moet zich uitspreken over het plan. De uiteindelijke regels wil Van Veldhoven in mei publiceren, waarna ze in juli ingaan.

De subsidie is nodig, vanwege het huidige prijsverschil tussen elektrische auto's en andere auto's op de markt. "De prille markt van de elektrische personenauto’s is gebaat bij een tijdelijke stimulering", aldus Van Veldhoven. "Particulieren zijn nu soms nog aarzelend met betrekking tot de aankoop van elektrische personenauto’s vanwege de hogere aanschafkosten ten opzichte van personenauto’s die rijden op fossiele brandstoffen." De regeling moet ervoor zorgen dat er in 2025 46.000 elektrische auto's meer op de weg komen dan zonder de subsidie.

Volgens de regels kunnen particulieren bij het kopen of leasen van een nieuwe of gebruikte elektrische auto met een waarde tussen 12.000 en 45.000 euro subsidie krijgen. Kopers van auto's die daar buiten vallen, krijgen geen subsidie. De auto moet een minimale actieradius hebben van 120 kilometer.

Er zijn wel aanvullende regels. Zo moet een koper een auto drie jaar in bezit houden, bij leasen gaat het om een periode van vier jaar. Dat moet voorkomen dat mensen profiteren van de regeling door telkens auto's te kopen en te verkopen.

Bovendien loopt de subsidie tot aan 2025 telkens af, tot het op 2550 euro uitkomt. Dat is nodig, omdat het prijsverschil tussen auto's op fossiele brandstoffen en elektrische modellen volgens het kabinet komende jaren zal dalen. Het kabinet wilde eerst subsidie geven tot 6000 euro, maar heeft in dit concept gekozen voor een lager maximumbedrag.