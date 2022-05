Subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's is na een dag bijna halfleeg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op de eerste dag van de subsidieregeling voor nieuwe en gebruikte elektrische auto's, 1390 aanvragen gekregen. Het grootste deel ging om nieuwe auto's. Van deze categorie werd op 1 juli voor 4,4 miljoen euro aan subsidie aangevraagd.

Sinds woensdag 1 juli kunnen particulieren een subsidie aanvragen als ze op of na 4 juni een volledig elektrische auto hebben gekocht of geleased. Voor nieuwe auto's is er een subsidiebedrag van 4000 euro, voor gebruikte auto's is dit bedrag 2000 euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kondigt vandaag aan dat op de eerste dag van de subsidieregeling er voor 4,416 miljoen euro aan subsidiegeld voor nieuwe EV's is aangevraagd. De Nederlandse overheid had voor deze categorie een budget van 10 miljoen euro ingesteld. Binnen 24 uur is er van dat budget dus nog maar 56 procent over.

Bij de gebruikte elektrische auto's was er op de eerste dag minder animo: hier is voor 572 duizend euro aan subsidiegeld aangevraagd. Dit komt neer op 286 aanvragen. Voor de gebruikte elektrische auto's is een budget van 7,2 miljoen euro beschikbaar gemaakt. De genoemde budgetten zijn voor het jaar 2020, volgend jaar wordt het budget opnieuw aangevuld. Volgens de NOS wordt er in 2021 in totaal 27,9 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de subsidieregeling. Dan krijgen particulieren ook minder subsidie op een nieuwe elektrische auto: 3700 euro.

In een reactie schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat het 'een goede eerste dag' is. Ze zegt dat de cijfers laten zien dat veel mensen bereid zijn om de overstap naar de elektrische auto te maken. De staatssecretaris zegt dat de hogere aanschafprijs van een elektrisch voertuig een drempel vormt voor veel mensen en dat ze hoopt 'de komende jaren nog veel mensen over die drempel heen te helpen met deze regeling'.