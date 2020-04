Aantal elektrische auto's in Nederland gestegen naar 107.000

In Nederland rijden sinds januari 2020 107.000 volledig elektrische auto's rond. Dat is een stijging van 62.000 ten opzichte van een jaar geleden. Daarmee is ruim 1,2 procent van alle in Nederland geregistreerde auto's volledig elektrisch.

Volgens de cijfers van het CBS was de registratiepiek van het aantal bev's, kort voor battery electric vehicles, in december. Toen werden er 22.900 nieuwe volledig elektrische auto's op kenteken gezet. Vermoedelijk deden veel zakelijke rijders dit vanwege het verhoogde bijtellingstarief dat sinds 2020 geldt. De op een na beste maand was september, toen werden er 7.700 nieuwe bev's op kenteken gezet.

Sinds 2020 geldt een verhoogd bijtellingstarief van 8 procent. In 2019 was dit nog 4 procent. Daarom probeerden zoveel mogelijk zakelijke bestuurders in december nog auto's op kenteken te krijgen, zodat ze het verlaagde bijtellingspercentage konden toepassen. Ook bijvoorbeeld leasebedrijven wilden zoveel mogelijk elektrische auto's in 2019 registreren, zodat ze in 2020 konden adverteren met een bev met 4 procent bijtelling. Een verlaagd bijtellingstarief is na registratie van een auto zestig maanden geldig.

Het verlaagde bijtellingstarief is sinds vorig jaar alleen geldig tot een catalogusprijs van 50.000 euro. Daarboven geldt het reguliere tarief van 22 procent. Met ingang van dit jaar is de maximale catalogusprijs waarover het verlaagde bijtellingstarief gezakt naar 45.000 euro. In 2021 daalt dit naar 40.000 euro en stijgt het verlaagde bijtellingspercentage naar 12 procent. Dit bijtellingspercentage wordt steeds verder opgehoogd, totdat zakelijke rijders in 2026 22 procent bijtelling moeten betalen.

Het CBS schrijft dat geen van de top vijf meest geregistreerde bev's in 2019 een catalogusprijs van boven de 50.000 euro had. Brancheorganisatie Bovag meldde eerder dat de meest geregistreerde auto van 2019 de Tesla Model 3 was, met 29.922 stuks. Dat is bijna de helft van alle in 2019 in Nederland geregistreerde elektrische auto's.

In totaal zijn er volgens het CBS nu ruim 402.000 elektrische auto's in Nederland. Dit zijn naast de bev's ook (plug-in) hybrides. Het aantal plug-in hybrides is met 3.000 auto's afgenomen naar 91.000 auto's. Het aantal phev's groeide in het vorige decennium fors vanwege een gunstig bijtellingstarief. Sinds 2017 is dat tarief echter net als bij reguliere personenauto's 22 procent.