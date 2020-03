Tesla heeft een miljoen elektrische auto's geproduceerd

Tesla heeft zijn miljoenste elektrische auto geproduceerd. Deze mijlpaal is behaald zo'n twaalf jaar nadat Elon Musk ceo werd van het bedrijf. Tesla ontstond in 2003 onder de toenmalige naam Tesla Motors.

Elon Musk maakt op Twitter bekend dat de miljoenste auto een rode Model Y is. Daarmee is Tesla het eerste bedrijf dat de mijlpaal van een miljoen geproduceerde elektrische auto's behaalt, tenminste als het gaat om elektrische auto's die een behoorlijke afstand kunnen afleggen. Momenteel staat Tesla op het punt om de Model Y, het nieuwste model, uit te brengen in de VS.

Tesla had in 2018 nog productieproblemen, die volgens het bedrijf te wijten waren aan het gebruik van te veel robots in het productieproces. Die problemen zijn overwonnen. De automaker produceerde in 2019 in totaal iets meer dan 415.000 auto's in zijn Amerikaanse fabriek in Fremont, terwijl er in 2013 slechts 20.000 auto's van de band rolden, wat opliep naar 62.000 in 2015. Het bedrijf verwacht een capaciteit van een half miljoen per jaar te gaan halen in deze fabriek.

De relatief nieuwe fabriek in het Chinese Sjanghai zal naar verwachting een jaarlijkse capaciteit van 150.000 auto's halen, waarbij het vooralsnog uitsluitend gaat om de Model 3. Daar zal later ook de Model Y worden geproduceerd. In Berlijn wordt een nieuwe Tesla-fabriek gebouwd, waar uiteindelijk de Model 3 en Y moeten worden geproduceerd.

Musk stelt dat Tesla er misschien wel nooit was geweest als de elektrische Tzero-sportwagen van het Amerikaanse bedrijf AC Propulsion niet had bestaan. Deze vormde de inspiratie voor de Tesla Roadster, waarvan de productie in 2009 begon. In 2008 trad Musk aan als ceo, al gaf hij in een podcast in januari aan dat hij eigenlijk helemaal geen ceo van het bedrijf wilde worden, mede omdat hij toen ook al aan het hoofd stond van SpaceX.