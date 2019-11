Tesla bouwt 'Gigafactory' in Berlijn waar Model Y eerst geproduceerde auto wordt

Tesla gaat zijn Europese grote fabriek bouwen in de buurt van Berlijn. Deze zogeheten Gigafactory 4 zal plaats bieden voor de productie van accu's, aandrijflijnen en voertuigen. Op het vlak van voertuigen zal worden begonnen met de productie van de Model Y.

Elon Musk heeft op Twitter bekendgemaakt dat de grote nieuwe fabriek in de regio Berlijn komt te staan. 'Iedereen weet dat het Duitse ingenieurschap uitstekend is. Dat is een van de redenen waarom we onze Europese Gigafactory in Duitsland plaatsen', zei Musk. De nieuwe grote fabriek zal op een locatie in de buurt van Berlijns nieuwe vliegveld worden gebouwd, schrijft onder meer CNBC op basis van Musks mondelinge toelichting.

Musk zegt op Twitter dat de Berlijnse fabriek naast accu's en aandrijflijnen ook voertuigen zal produceren, beginnend met de Model Y. Daar zal op termijn waarschijnlijk ook de productie van de Model 3 bij komen, zo gaf het bedrijf eind oktober aan tijdens een update over het derde kwartaal. Musk zei vorig jaar dat de nieuwe Europese fabriek tegen het einde van 2021 operationeel moet zijn.

De keuze voor Berlijn betekent dat andere landen, waaronder Nederland, achter het net vissen. Vorig jaar waren er berichten dat Tesla voor de bouw van deze grote nieuwe Europese fabriek naast Duitsland ook naar Nederland keek. Naar verluidt hebben meerdere landen gelobbyd voor de komst van Tesla's Europese fabriek. Musk zei in de zomer van vorig jaar al wel dat Duitsland de beste papieren had. Ook zei hij toen dat een locatie aan de Duits-Franse grens een logische optie was, omdat de fabriek zich dan in de buurt van de Benelux-landen zou bevinden.

Tesla heeft al drie andere locaties in de wereld met een Gigafactory: in de Amerikaanse staten Nevada, New York en in Shanghai. Momenteel moet Tesla zijn wagens voor de Europese markt vanuit de VS verschepen. Dat zal voor een deel niet meer nodig zijn als Gigafactory 4 eenmaal draait en het zal ook voordelen met zich meebrengen op het vlak van eventuele onzekerheid rondom invoerrechten. Tesla heeft overigens zijn Europese hoofdkantoor in Nederland en Musk gaf vorig jaar aan dat dat zo blijft.