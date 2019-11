Rechter VS: zonder verdenking mogen douanebeambten geen apparaten doorzoeken

Een federale rechtbank in Boston heeft bepaald dat de Amerikaanse overheid niet zomaar aan de grens apparaten als smartphones en laptops van reizigers mag doorzoeken. Dat mag alleen als er een redelijke verdenking jegens de reiziger is.

In de uitspraak staat dat het doorzoeken van elektronische apparaten van reizigers alleen mag er als er een redelijke verdenking bestaat dat de apparaten smokkelwaar bevatten. Zonder zo'n 'redelijk verdenking' of zonder een officiële machtiging om apparaten van iemand te doorzoeken, zijn deze handelingen in strijd met het Vierde Amendement, zo stelt de rechter.

Dit deel van de Amerikaanse grondwet beschermt burgers tegen ongerichte doorzoekingen zonder een doorzoekingsbevel, maar de Amerikaanse regering vindt dat het geen bevel nodig heeft om doorzoekingen uit te voeren aan de grens, zoals op luchthavens. In principe is voor dergelijke doorzoekingen een machtiging nodig, maar daarbij geldt een uitzondering voor federale diensten die opereren in Amerikaanse grensgebieden. De rechter heeft die uitzondering nu dus ingeperkt. Volgens de rechtbank wordt er hiermee een balans getroffen tussen de privacy van de betrokken reiziger en de belangen van de overheid.

De ACLU en de EFF hebben deze rechtszaak namens elf reizigers gevoerd, een groep van onder meer tien Amerikanen. Eén van hen is een NASA-technicus. Hij werd vastgezet op een Amerikaans vliegveld toen hij uit Zuid-Amerika terugkeerde en werd onder druk gezet om zijn pincode van zijn NASA-telefoon te overhandigen. Verschillende leden van deze groep zijn moslim of behoren tot andere etnische minderheden. Een andere persoon uit de groep is een Amerikaanse moslim die in januari 2017 op een Amerikaans vliegveld, na terugkomst uit Dubai, weigerde zijn persoonlijke telefoon te ontgrendelen, waarna deze en zijn zakentelefoon in beslag werden genomen. Pas twee maanden later kreeg hij ze terug.

Volgens de ACLU bevestigd de rechtbank met zijn uitspraak dat de Amerikaanse grens geen rechteloos gebied is en dat niemand zijn privacyrechten verliest als er gereisd wordt. De organisatie meldt dat het aantal elektronische apparaten dat op Amerikaanse vliegvelden is doorzocht, flink is gestegen. Vorig jaar heeft de U.S. Customs and Border Protection meer dan 33.000 doorzoekingen uitgevoerd, zegt de ACLU op basis van cijfers van de Amerikaanse grensbewakingsinstantie. Dat aantal is een verviervoudiging ten opzichte van het aantal waar in 2015 nog sprake van was.