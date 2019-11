Ruimtesonde Hayabusa2 verlaat asteroïde en begint aan terugreis

De Japanse ruimtesonde Hayabusa2 is begonnen aan het proces om de asteroïde Ryugu achter zich te laten en huiswaarts te keren. De sonde moet eind volgend jaar weer bij de aarde aankomen en heeft monsters van het oppervlak van de asteroïde aan boord.

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA bevestigde om 2.24 uur Nederlandse tijd dat de motoren succesvol zijn ontstoken en dat de vooraf vastgestelde snelheid van 9,2cm/s is bereikt. De status van de sonde is normaal. De bevestiging van het ontsteken van de motoren kwam via een signaal dat door Hayabusa2 terug naar de aarde werd gestuurd en hier na 14 minuten en 12 seconden aankwam.

Hayabusa2 doet er nog zo'n vijf dagen over om buiten de zwaartekrachtinvloed van de asteroïde te komen. Die invloed is er nog tot zo'n 65km vanaf Ryugu. In de komende dagen wordt nog een aantal laatste afscheidsobservaties gedaan, waarna de sonde vanaf maandag definitief het gebied van de asteroïde verlaat en zijn ionenmotor ontsteekt om in december volgend jaar weer bij de aarde aan te komen. De capsule met de monsters moet dan door de aardse atmosfeer gaan en in Australië de grond bereiken, terwijl de sonde operationeel moet blijven in de ruimte.

JAXA heeft het in 2014 gelanceerde Hayabusa2-ruimtevaartuig verschillende keren laten landen en schieten op de asteroïde. Daarbij was het doel om materiaal uit het binnenste van de asteroïde naar de oppervlakte te krijgen en dat op te pikken. Wetenschappers hopen dat er materiaal bij zit uit de beginfase van de vorming van het rotsblok. Wellicht kan dat ook meer licht werpen op de vroege ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel en de rol die koolstofrijke asteroïden zoals Ryugu kunnen hebben gespeeld bij het ontstaan van leven op aarde.