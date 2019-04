Japanse ruimtesonde heeft met explosief een projectiel op asteroïde afgevuurd

JAXA heeft met succes een module van het Hayabusa2-ruimtevaartuig naar Ryugu laten afdalen en met een explosief een projectiel op de asteroïde afgevuurd. Het doel hiervan is om een krater te creëren waar de sonde kan landen om materiaal van het binnenste te verzamelen.

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft twee foto's gepubliceerd van de impact met de zogeheten Small Carry-on Impactor, een van de modules van de Hayabusa2-sonde. Op de foto's is te zien hoe de ejector van de module op het oppervlak van Ryugu inslaat; deze is door een plastic explosief in de module op de asteroïde afgevuurd. Op basis van de aarde zwaartekracht zou de 'explosieve' module zo'n 9,5kg wegen en de koperen plaat is door de detonatie met 2 kilometer per seconde op de asteroïde afgeschoten. Naar schatting creëert dit een krater van ongeveer tien meter breed.

Volgens JAXA is dit de eerste keer dat een dergelijk 'botsingsexperiment' is uitgevoerd met een asteroïde. De twee gepubliceerde foto's zijn gemaakt zijn met een speciale, van de ruimtesonde afgekoppelde DCAM3-robotcamera die gedurende vier uur opnames heeft gemaakt. Volgens JAXA gaat het beeldmateriaal van deze camera een schat aan informatie opleveren voor nieuwe, toekomstige wetenschappelijke onderzoeken.

Tijdens de recente operatie waarbij met een explosief een krater is gecreëerd, manoeuvreerde Hayabusa2 zich naar de andere kant van de asteroïde voor de veiligheid. Het is de bedoeling dat het ruimtevaartuig wederom op de asteroïde zal landen om het materiaal uit de krater op de pikken en weer meer terug te nemen naar de aarde. Naar verwachting zal de sonde hier in december 2020 aankomen. De Japanse ruimtevaartorganisatie heeft overigens een Engelstalige website waarop de live status van de sonde kan worden gevolgd.

Hayabusa2, die in december 2014 werd gelanceerd en ongeveer drieënhalf jaar over de reis naar asteroïde 1999 JU3 Ryugu deed, heeft vorig jaar al meerdere landers op de asteroïde gezet. Vervolgens werd in februari met succes een projectiel vanaf Hayabusa2 afgevuurd op de asteroïde, waarna de sonde wist te landen om materiaal mee te nemen. Dat landingskunststukje moet het ruimtevaartuig binnenkort weer herhalen.

De ontkoppelde SCI-module en daaronder de twee foto's van de inslag, waarbij er een uitvergroting is gemaakt.