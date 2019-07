Japans ruimteagentschap werkt met Toyota aan bemande maanrover

Het Japanse ruimteagentschap JAXA gaat samenwerken met Toyota om een maanrover te ontwerpen. Die moet worden ingezet tijdens maanmissies waar het land in de toekomst aan wil deelnemen.

Het ruimteagentschap en het bedrijf hebben een contract getekend voor drie jaar voor een samenwerking aan de rover. Die werd al in maart gepresenteerd. Nu zijn de details van de overeenkomst en over de rover bekend gemaakt. Het gaat om een elektrische rover met brandstofcellen waarin astronauten in een drukcabine kunnen rondrijden, met name rond de polen op de maan. Daar zou ijs aanwezig zijn wat kan worden gebruikt in maankolonies. Ook wordt de rover gebruikt om technologieën te testen voor toekomstige missies. De rover wordt meer dan zes meter lang en zou ruim 10.000 kilometer kunnen rijden.

JAXA en Toyota gaan zich richten op de technologie die nodig is om op het oppervlak van de maan te kunnen rijden. In 2019 wordt er eerst een voorlopig onderzoek gedaan naar welke technologie daarvoor nodig is. Volgend jaar worden de eerste testonderdelen gemaakt, en het jaar erop worden die getest. Een eerste prototype moet in 2022 klaar zijn. Jaxa wil in 2030 zelf een astronaut op de maan zetten. Daar moet nog wel veel voor gebeuren; het land heeft op dit moment zelf geen mogelijkheden om zelf bemande lanceringen te doen. Daarnaast heeft het land aangegeven met andere landen te willen samenwerken aan missies.

Toyota zette eerder deze maand al een speciale divisie op in het bedrijf die gaat werken aan mobiliteit op andere planeten en hemellichamen. Aan het einde van het jaar moeten er minstens dertig mensen werken bij die divisie, zegt het bedrijf.