Firefox 70 gaat waarschuwingen geven bij http-sites en uitgelekte wachtwoorden

Firefox gaat vanaf versie 70 webpagina's zonder https aanmerken als onveilig. Tot nu gebeurde dat andersom en werden https-pagina's juist als veilig aangemerkt. Daarnaast gaat Firefox waarschuwingen geven bij het gebruik kwetsbare wachtwoorden.

Mozilla volgt met de waarschuwing het voorbeeld van Google. Dat toont al sinds Chrome 68, dat vorig jaar uitkwam, een grote waarschuwing bij niet-versleutelde websites. Ook voor Mozilla is de verandering niet helemaal nieuw; het bedrijf werkt er al sinds 2017 aan. Eerder toonde het bedrijf al waarschuwingen bij invulvelden op websites waar geen https beschikbaar was.

De waarschuwing komt bij websites te staan, maar ook bij ftp-verbindingen en certificaatfouten, zegt ontwikkelaar Johann Hofmann tegen ZDnet. Volgens Mozilla hoeven gebruikers niet meer te lezen dat een website veilig is, omdat inmiddels meer dan tachtig procent van alle sites versleuteld is met https.

Naast de onveiligheidsindicator krijgt Firefox 70 integratie met de database van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. Als gebruikers in een invulveld een wachtwoord of e-mailadres invullen dat in een datalek is gevonden krijgen zij daarvan een melding te zien. Dat gebeurt alleen als zowel het e-mailadres als het wachtwoord in een breach voorkomt bij Have I Been Pwned bekend is. De functie is gekoppeld aan Lockwise, de geïntegreerde wachtwoordmanager van Firefox. Mozilla zou ook overwegen betaalde diensten rondom die service aan te bieden, maar in welke vorm dat gebeurt is nog niet bekend.