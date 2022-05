Have I Been Pwned bevat tien miljard records van datalekken

De database van datalekzoekmachine Have I Been Pwned bevat meer dan tien miljard records. De 'mijlpaal' werd eerder deze week behaald door een datalek bij Wattpad, waarbij meer dan een kwart miljard accounts werden buitgemaakt.

Have I Been Pwned-oprichter Troy Hunt schrijft in een blogpost over het recordaantal datalekken. De grens van tien miljard records komt zeven jaar nadat Hunt met de website begon. In juni 2016, drie jaar na de oprichting, stonden er een miljard records op de site.

In totaal staan er nu dus meer dan tien miljard datalekken in de database. Het gaat om 'records'; lekken van een gehackt account, vaak in combinatie met een al dan niet gehasht wachtwoord en soms nog andere informatie die Hunt op de site opneemt. De tien miljard records zijn dus geen unieke accounts, er kunnen veel dubbelingen tussen zitten.

De grootste datalekken op Have I Been Pwned komen van beveiligingsonderzoekers die online databases vinden met veel records erin, zoals onbeveiligde Elasticsearch-servers. De grootste datalekken door hacks kwamen voor bij MySpace, waar 360 miljoen accounts werden buitgemaakt, en het Chinese NetEase met 234 miljoen accounts.

De grens van tien miljard records werd behaald door een recent gigantisch datalek bij Wattpad. Vorige week ontdekte Bleeping Computer dat er een database met 268 miljoen accounts van de schrijfdienst rondging op internet. Bij dat datalek werden naast gebruikersnamen, e-mail- en ip-adressen en geboortedatums ook wachtwoorden buitgemaakt die met bcrypt waren gehasht.