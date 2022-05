Amazon maakt opensourcefork van Elasticsearch met ALv2-licentie

Amazon heeft een fork gemaakt van Elasticsearch die open source beschikbaar is. OpenSearch is opgezet als alternatief voor Elasticsearch en Kibana omdat die met een nieuwe licentie gaan werken. OpenSearch is onder een Apache-licentie beschikbaar.

Het project van Amazon bestaat uit twee onderdelen: OpenSearch, een fork van Elasticsearch 7.10.2, en OpenSearch Dashboards, een fork van Kibana 7.10.2. Het bestaande Amazon Elasticsearch Service krijgt ook een andere naam; dat gaat Amazon OpenSearch Service heten. Onder die dienst is het mogelijk om de engines van negentien versies van Elasticsearch te draaien, naast de komende nieuwe versies van het nieuwe OpenSearch. De api's van die laatstgenoemde worden ook backwards compatible met Elasticsearch, waardoor gebruikers hun code niet perse te hoeven bijwerken.

Amazon kondigde eerder dit jaar al aan dat het Elasticsearch open source wilde maken. Die beslissing kwam nadat Elastic besloot Elasticsearch en Kibana alleen nog uit te brengen onder een eigen licentie en niet langer onder Apache License Version 2.0. Daardoor zijn ontwikkelaars beperkt in wat ze met de software mogen doen.

Het OpenSearch Project is nagenoeg een kloon van Elasticsearch maar wordt wel uitgegeven onder die ALv2-licentie. Amazon benadrukt dat ontwikkelaars daardoor vrijwel alles mogen met de software. Die mag worden gebruikt en aangepast, maar ook worden doorverkocht als onderdeel van andere diensten. Er komt ook een handelsnaam beschikbaar die ontwikkelaars onder voorwaarden mogen hanteren om OpenSearch in hun producten te promoten.

De code is weliswaar al beschikbaar, maar Amazon waarschuwt dat die op dit moment nog niet geschikt is voor gebruik in productie. In 'de komende weken' komt er een bèta beschikbaar. Een stabiele release volgt in de zomer.