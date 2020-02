Marketingbedrijf openbaart per ongeluk 49 miljoen persoonlijke gegevens

Het marketingbedrijf Straffic heeft per abuis 49 miljoen persoonlijke gegevens inzichtelijk gemaakt. De inloggegevens voor een database van het bedrijf waren online vindbaar, waardoor onder andere e-mailadressen, adressen, telefoonnummers en andere gegevens inzichtelijk waren.

Straffic zelf heeft in een statement te kennen gegeven dat er een beveiligingslek is gevonden op een van de servers die het bedrijf gebruikt. Na ontdekking stelt Straffic dat de kwetsbaarheid is verholpen, en er zou geen bewijs zijn dat er misbruik wordt gemaakt van de gegevens. Het statement bevat echter verder geen details over wat er precies is misgegaan.

Meer informatie komt van iemand die zich op Twitter uitgeeft onder de naam 0m3n. Hij werd namelijk een tijdlang blootgesteld aan spamberichten en besloot op zoek te gaan naar de bron. Zijn zoektocht leidde hem naar een webserver waarop een bestand stond met de inloggegevens voor een Elasticsearch-database waarvan Straffic de eigenaar is, zo vertelde hij tegenover Data Breach Today.

Met de inloggegevens die 0m3n vond, kreeg hij toegang tot de database, waardoor hij 140GB aan bestanden kon doorzoeken. Hij vond allerlei persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en telefoonnummers van mensen. Ook e-mailadressen en het geslacht van de in de database opgenomen mensen was vindbaar.

Alhoewel Straffic dus aangeeft dat er geen bewijs is dat de data wordt misbruikt, lijkt het feit dat 0m3n een tijdlang spamberichten ontving het tegendeel te bewijzen. Voor de rest is echter niet duidelijk wie er toegang hebben gehad tot de gegevens en wie ze momenteel nog in handen hebben.