Vpn-dienst zette plaintext wachtwoorden in onbeveiligde Elasticsearch-database

De database van een vpn-dienst uit Hongkong is online aangetroffen. Daardoor waren gegevens van meer dan twintig miljoen gebruikers in te zien, waaronder plaintext wachtwoorden en sessietokens. De provider beweerde juist geen logs bij te houden.

De gegevens stonden op een onbeveiligde Elasticsearch-server. Die werd ontdekt door beveiligingsbedrijf Comparitech, dat erover publiceerde na het bedrijf te hebben ingelicht. Comparitech ontdekte de server eind juni via Shodan. Het gaat om een database van de vpn-dienst UFO uit Hongkong.

In de database stonden gegevens van meer dan twintig miljoen gebruikers. Het hele bestand had een grootte van 894 gigabyte. Opvallend is dat naast de e-mailadressen de wachtwoorden van gebruikers in plaintext te lezen waren. Daarnaast waren sessie-secrets en -tokens te zien, ip-adressen van gebruikers en de vpn-servers waarmee die verbonden, verbinding-timestamps, geotags en informatie over de toestellen en besturingssystemen van gebruikers. Het lijkt er niet op dat er ook logs zijn bijgehouden van surfgedrag, al was die informatie mogelijk met terugwerkende kracht te achterhalen via de secrets en tokens.

UFO VPN zegt dat de informatie op de server 'anoniem is', en 'alleen wordt gebruikt om de netwerkstatus en eventuele problemen van gebruikers te analyseren'. Er zijn geen aanwijzingen dat de informatie door anderen is misbruikt. Inmiddels heeft UFO VPN de database beschermd met een wachtwoord. De vpn-dienst zegt op zijn website dat het twintig miljoen klanten heeft - mogelijk is dus iedere klant van het bedrijf getroffen.