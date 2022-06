Verlichting van Erasmusbrug kon worden aangepast via onbeveiligd online systeem

Het systeem om de verlichting van de Erasmusbrug in Rotterdam te veranderen was ruim een jaar via internet toegankelijk. RTL Nieuws kreeg een tip over het lek en wist de brugverlichting paars te maken. De brug zelf was verder niet te bedienen.

RTL Nieuws kwam het lek op het spoor na een tip van een lezer. Het gaat om het systeem waarmee de kleurverlichting van de iconische Erasmusbrug kon worden aangepast. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens festiviteiten. RTL wist bij het online dashboard te komen en de kleuren konden worden aangepast. Dat was te bereiken via een ip-adres. Wie het adres bezocht kreeg een inlogpagina, maar bij het aanvullen van het ip-adres met een bepaalde poort kon de adminpagina worden geopend. Daar waren verschillende 'scenario's' te zien, waarmee de verlichting bijvoorbeeld in rood-wit-blauw kon worden ingesteld, of in regenboogkleuren.

Een anonieme lezer tipte RTL dat hij of zij het systeem had gevonden via iot-zoekmachine Shodan. Daar was het dashboard het eerste resultaat als de zoekterm 'Rotterdam' werd ingevoerd. De tipgever vond ook een dashboard waarmee de Hofpleinfontein kon worden aangepast. Volgens RTL stond de poort al zeker een jaar open.

RTL verifieerde het systeem door de kleuren van de brug aan te passen naar paars, en later naar verschillende regenboogkleuren. RTL publiceerde de bevindingen op dinsdag, nadat het de gemeente Rotterdam had ingelicht en had gewacht tot het lek gedicht was. Volgens de gemeente was het systeem halverwege 2019 aangepast. "Uiteraard is het niet de bedoeling dat de sierverlichting door derden kan worden aangepast", reageert de gemeente tegen het medium. Het systeem is tijdelijk buiten gebruik gesteld tot er een oplossing is.