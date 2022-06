Take-Two Interactive neemt Codemasters over voor 849 miljoen euro

Take-Two Interactive heeft een overeenstemming bereikt met Codemasters voor een overname. Het overnamebedrag is 759 miljoen pond, omgerekend zo'n 849 miljoen euro. Codemasters blijft in naam bestaan en wordt onderdeel van Take-Two.

De twee bedrijven verwachten dat de overname is afgerond in het eerste kwartaal van volgend jaar. Take-Two stelt dat Codemasters een goede aanvulling is voor de uitgever. Het Britse Codemasters heeft de licentie op het maken van Formule 1-games in handen en is bekend van zijn DiRT-rallygames. Ook zijn de Project Cars-games van Codemasters, nadat Slightly Mad Studios vorig jaar werd overgenomen door de Britse studio.

Het management van Codemasters blijft ook na de overname uit dezelfde mensen bestaan. Codemasters zal onder hun leiding als bedrijf binnen Take-Two blijven opereren. Vorige week bleek al dat er een overname op handen was. Take-Two had een vrijblijvend bod gedaan en Codemasters zei al dat te willen accepteren.

Take-Two Interactive is als eigenaar van Rockstar Games de uitgever van onder andere Grand Theft Auto en Red Dead Redemption. Ook zijn 2K Games en 2K Sports onderdeel van Take-Two. De uitgever heeft nog geen racegames in zijn assortiment.

DiRT 5, een van de nieuwste games van Codemasters