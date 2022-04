Onze mooiste momenten in Project Cars 2 beleefden we zittend in een playseat met een vr-headset op ons hoofd. In de virtuele wereld, gewapend met een racestuur en pedalen, leverde het spel een autosportbeleving zoals we die niet vaak zien in gaming. Project Cars 2 benaderde niet het realisme van gekende racesims, maar wekte wel dat idee. Als je in het spectrum van racegames links arcade en rechts simulatie zou zetten, zat Project Cars aan de rechterkant. Voorbij alle andere op mainstream gerichte games en nog net niet bij de iRacings en RFactors van deze wereld. Dat Project Cars 2 een opvolger krijgt, moet veel fans goed in de oren hebben geklonken. Er is echter een probleem. Project Cars 3 lijkt in weinig meer op zijn voorganger. Sterker nog, dit is een compleet andere game, gemaakt met een ander idee. Dat maakt de game niet meteen slecht, maar het zorgt wel voor een flinke stijlbreuk binnen de serie. Dat is mogelijk een onprettige verrassing voor fans die het derde deel in de serie blind hebben besteld, zonder de reviews af te wachten.

Beelden van de Windows-versie van Project Cars 3

Een andere keuze, een ander idee. En toch ook weer niet helemaal. Wat deze game meer ‘arcade’ maakt dan zijn voorgangers, daar komen we zo op. Wat het allemaal namelijk zo opvallend maakt, is dat er ook een reeks features is te vinden die lijken te horen bij de oude stijl. Zo zijn er twee nieuwe features die ogenschijnlijk klein lijken, maar enorm veel betekenen voor de beleving. Ten eerste kun je instellen dat je vanuit de cockpitview automatisch richting de apex van een bocht kijkt in plaats van recht naar voren. Daarnaast is ook de mate waarin de camera trilt en schokt tijdens het racen instelbaar. Beide features werken uitstekend als het gaat om hoezeer ze het gevoel van echt racen ten goede komen. Een raceauto is namelijk helemaal niet rustig of stabiel. Hij schokt en trilt vrij agressief als je je gas- of rempedaal beroert, laat staan wanneer je kerbstones of andere oneffenheden raakt. In die zin weet Project Cars 3 het autoracen dus visueel heel netjes neer te zetten.

Kijk je verder dan het visuele aspect, dan wordt alles anders. In de opbouw van de game, in hoe het spelen tegen anderen werkt, en in het rijden zelf is Project Cars 3 een meer casual game. De sfeer is losser. Het autosportsfeertje is ingeruild voor een kleurrijker, meer flashy geheel dat bij vlagen doet denken aan een game als Forza Horizon. Daar horen features bij als een beter uitgewerkte fotomodus en de mogelijkheid om je auto’s van allerlei aankleding te voorzien. Het leuke is dat Project Cars 3 dit dan wel weer prima doet. Het is eenvoudig om je auto een gave uitstraling te geven, waarbij een groot aantal beschikbare logo’s van sponsors je wagen kunnen voorzien van een herkenbare ‘autosportlook’. Je kunt je design daarbij ook nog opslaan en linea recta overzetten op je andere auto’s. Natuurlijk is dat allemaal niet baanbrekend, maar je kunt het maar beter op orde hebben.