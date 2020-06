Titel Project Cars 3 Platform Windows, PS4, Xbox One, Ontwikkelaar Slightly Mad Studios Uitgever Codemasters Releasedatum Najaar 2020

Onlangs bespraken we in de Tweakers Podcast simracing. We noemden een aantal games - of eigenlijk: simulators - die tot de meest realistische opties behoorden, met daarnaast een aantal games die weliswaar minder ultrarealistisch zijn, maar toch een heel aardige poging doen. Project Cars bevindt zich in die laatste categorie. De game gaat verder dan wat games als Forza Motorsport of de officiële F1-games doen, zonder het al te hardcore te maken. Veel racegamers willen vooral het idee hebben realistisch te racen, maar hechten ondertussen ook veel belang aan toegankelijkheid. Voor die groep zijn sims als RFactor en iRacing waarschijnlijk een brug te ver, maar is Project Cars misschien wel de perfecte game. En laat daarvan nu juist een derde deel in de maak zijn.

De aankondiging van Project Cars 3 is meteen al interessant, nog voor we een seconde van de game hebben gezien of besproken. De studio achter de spelserie, Slightly Mad Studios, werd eind 2019 overgenomen door Codemasters. Dat heeft uiteraard gevolgen, al zijn wij met name benieuwd naar de gevolgen voor Codemasters’ eigen games, zoals F1 2020 en de eventuele opvolgers ervan, en de nieuwe Dirt- en Grid-titels. Slightly Mad liet in recente jaren immers een hoger simulatieniveau zien dan Codemasters zelf. In dat opzicht is deze zakelijke ontwikkeling op het oog minder van belang voor Project Cars 3.

Hoewel, is dat zo? Als we een snelle blik op de notities werpen die we maakten op basis van een ongeveer twintig minuten durende presentatie, komt het woord ‘toegankelijkheid’ meermaals voor. Zoals gezegd deden Project Cars en Project Cars 2 ook al hun best om goed speelbaar te zijn voor een bredere doelgroep, maar Codemasters verdient daar al jaren zijn geld mee. De F1-game is gespecialiseerd in het bieden van een zo gaaf mogelijke F1-ervaring zonder meteen extreem realistisch - en daardoor heel moeilijk - te zijn. Speculeren dat Slightly Mad Studios na de overname door Codemasters meer is gericht op toegankelijkheid, is niet vreemd. Daar sluit een van de features voor de nieuwe game, namelijk sterk op de schop gegooide controllerbesturing, bij aan.

Je kondigt Project Cars 3 aan en een van de eerste elementen die je noemt is ‘verbeterde besturing met een controller’? Goed, dat is alarmfase één voor racegamers die op zoek zijn naar uitdaging en realisme. Gelukkig betekent de aanwezigheid van deze feature niet dat het roer helemaal om gaat. Sterker nog: Slightly Mad Studios belooft gamers minimaal dezelfde diepgang te kunnen bieden in de gameplay. Op de vraag wat daarvan klopt en hoe het uiteindelijk aanvoelt, moeten we helaas op een later moment terugkomen, want zelf spelen zat er helaas nog niet in. De presentatie gaf een aardig beeld van wat de studio van plan is met dit derde deel van Project Cars, maar nog niet meer dan dat. Overigens onderstreepten de makers in een interview na afloop van de presentatie nog wel dat alle features en ideeën voor Project Cars 3 niet vanuit Codemasters komen, maar al ruim voor de overname waren bedacht.