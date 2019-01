Project Cars-ontwikkelaar werkt aan eigen console met vr-ondersteuning

Slightly Mad Studios, de ontwikkelaar van onder andere Project Cars, zegt aan een eigen console te werken die over drie jaar uit moet komen. De console krijgt ondersteuning voor bestaande en komende vr-headsets.

Ian Bell, de ceo van Slighty Mad Studios, hintte op Twitter naar de komst van de console. Tegenover Variety geeft de topman meer uitleg over wat hij de Mad Box noemt. Volgens Bell gaat het om een standalone console, net als de Xbox en PlayStation. De hardware zou gelijk staan aan die van een 'zeer snelle pc over twee jaar'. Bell claimt in gesprek te zijn met hardwarefabrikanten en stelt dat de specificaties tot in details zijn vastgelegd.

De Mad Box moet ondersteuning bieden voor de meeste bestaande vr-headsets en toekomstige modellen. De console moet 4k-games met 60fps mogelijk maken en vr-weergave met 120fps. Slightly Mad Studios wil de console openstellen voor alle ontwikkelaars en zegt een gratis ontwikelengine beschikbaar te zullen stellen.

Volgens de ceo is er te weinig concurrentie op de huidige consolemarkt. Bell stelt goede contacten te hebben in de hardwarewereld en daarmee iets 'episch' uit te kunnen brengen. Het bedrijf heeft niet eerder zelf hardware uitgebracht, maar is van plan zijn console wereldwijd aan de man te brengen. Bell zegt dat er al investeerders zijn die interesse hebben om het project te financieren, maar de studio zou momenteel nog naar alle opties kijken.

Slightly Mad Studios is van plan om over vier tot zes weken de eerste afbeeldingen van de console te tonen. Het gaat dan om een vroeg ontwerp dat nog niet functioneert. De Britse studio die in 2009 is opgericht is de maker van de Project Cars games en heeft ook Need for Speed: Shift op zijn naam staan.